Morto il fungiatt disperso a Vendrogno

È stato purtroppo ritrovato morto il cercatore di funghi per il quale erano scattate le ricerche nel primo pomeriggio di oggi sull'Alto Lago lecchese. Diverse le squadre di vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri e guardia di finanza entrate in azione per cercare di ritrovare l'uomo in località Camaggiore, sulle alture di Vendrogno.

Il fungiatt, dato per disperso intorno alle 14 di venerdì 6 ottobre, è stato localizzato tramite imsi catcher, l'attrezzatura in grado di localizzare i segnali del cellulare presente a bordo dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Purtroppo per l'uomo - si tratterebbe di un 61enne residente fuori provincia - non c'è stato più nulla da fare.