Paura per una trentenne investita lungo la strada provinciale ad Abbadia

Paura per una donna di 30 anni travolta lungo la strada provinciale ad Abbadia. L'incidente è avvenuto alle 18.20 di oggi, martedì, in via Nazionale a poca distanza dall'incrocio che conduce in zona campeggio sul lungolago.

Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente. Non è noto se la 30enne stesse semplicemente camminando a lato della strada o se stesse attraversando. A un tratto però è stata investita da una macchina che viaggiava da Mandello in direzione Lecco. Prontamente allertati i soccorsi del 118.

Sul posto si è subito portato l'equipaggio del Soccorso Mandellese, oltre ai Carabinieri, allertata anche la Polizia stradale. L'allarme è scattato in codice rosso, poi le condizioni della donna sono per fortuna apparse meno gravi ed è stata trasportata all'ospedale di Lecco in codice giallo. La 30enne ha riportato un trauma all'addome e a un braccio.

