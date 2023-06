Tragedia all'incrocio ad Abbadia, muore giovane centauro

Tragedia sulla Provinciale 72 ad Abbadia Lariana. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 giugno, un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un incidente all'incrocio tra via Nazionale e via San Martino.

Il giovane viaggiava a bordo di un grosso scooter in direzione Sud e, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha impattato un'auto che stava svoltando pare verso via San Martino. Lo scontro è stato violentissimo, tanto che il mezzo a due ruote ha fermato la sua corsa verso il Municipio a una cinquantina di metri di distanza.

Sul posto si sono subito portati l'ambulanza del Soccorso degli alpini di Mandello e l'automedica, con due pattuglie della polizia stradale e la polizia locale di Abbadia. Per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I medici hanno constatato il decesso.