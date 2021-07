Ladri in azione ad Abbadia Lariana, colpita anche l'edicola

Ladri in azione nella notte fra venerdì e sabato ad Abbadia Lariana. Ignoti hanno colpito, stando alle testimonianze raccolte in paese, in diverse abitazioni, colpendo anche l'edicola di piazza XXV Aprile, a fianco il Municipio.

Si tratterebbe di una via di mezzo tra un furto e un vandalismo: i teppisti hanno infatti messo nel mirino le ceste lasciate in piazza, all'alba, dal fornitore all'edicolante, nelle quali erano contenuti giocattoli, mazzi di carte e gadget pronti per essere esposti alla clientela.

Al suo arrivo, all'orario di apertura (le 6.30 circa), il gestore ha trovato le ceste aperte e parte del contenuto gettato in piazza, con una buona quantità di merce asportata. Subito è stata presentata denuncia ai Carabinieri di Mandello, che ora indagano sull'accaduto. "Poco dopo abbiamo rivenuto le carte di alcuni prodotti in un cestino sul lungolago - spiegano i gestori - Da quello che abbiamo appreso si tratterebbe di un gruppo di giovani, che forse ha agito in preda ai fumi dell'alcol. Sappiamo che sono state colpite anche alcune abitazioni".

L'edicola è rimasta chiusa fino a metà mattina, destando l'attenzione di gran parte dei cittadini, per poi tirare su la serranda e aprire al pubblico. L'episodio alimenta ad Abbadia il crescente timore della cittadinanza per un'escalation di fenomeni tra crimine e vandalismo.