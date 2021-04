Guida senza avere la patente e forza il posto di blocco: sanzioni per 6.000 euro

Alla guida senza patente, non si ferma all'alt della Polizia locale e fugge, ma viene rintracciato poco dopo. L'episodio è accaduto qualche giorno fa ad Abbadia Lariana ed è stato neso noto oggi dal sindaco Roberto Azzoni e dal comandante dei vigili del paese.

Protagonista del fatto di cronaca un uomo di 31 anni che, alla guida di una Opel, ha forzato un posto di blocco lungo la Provinciale 72 durante i controlli anti-covid istituiti dagli agenti del comando di Polizia locale di Abbadia in coordinamento con le altre forze dell'ordine.

I "ghisa" hanno interrotto i controlli e si sono lanciati all'inseguimento del veicolo, rintracciandolo poco più tardi in sosta proprio nel territorio di Abbadia, presso l'abitazione del reale proprietario. Dagli accertamenti è emerso che il 31enne stava guidando senza avere mai conseguito la patente, ed era inoltre irregolare sul territorio comunale a causa della zona rossa, violando le normative in vigore per il mantenimento del contagio da Covid 19 in quel momento in vigore. All'uomo sono così state contestate tutte le violazioni accertate, per una sanzione complessiva di circa 6mila euro.