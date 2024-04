Incidente sulla Statale 36 all'ingresso da Abbadia, soccorso un 27enne

Un altro schianto tra auto e moto lungo le strade lecchesi. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 aprile, si è infatti verificato un incidente all'ingresso della Statale 36 da Abbadia Lariana, in direzione Lecco, che ha visto coinvolte una macchina e una due ruote. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'accadurto.

L'allerta ai soccorsi è scattata in codice giallo alle 14.15: sul posto si è portata l'ambulanza del Soccorso Mandellese, allertata anche la Polizia stradale. Ad avere la peggio un giovane di 27 anni, poi trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo. Il sinistro è avvenuto in galleria allo svincolo d'ingresso alla SS36 da Abbadia, in un punto abbastanza stretto e pericoloso. Vista l'ora non si sono creati particolari disagi alla viabilità.