Lutto ad Abbadia e Lierna: addio allo storico esercente Giampaolo Boschi

Lutto ad Abbadia Lariana. È scomparso il giorno di Natale, all'età di 81 anni, Giampaolo Boschi, persona molto conosciuta e stimata in paese.

Boschi, insieme alla moglie Anna e alla figlia Roberta, aveva condotto per decenni lo storico negozio di alimentari lungo la battuta Via per Novegolo, all'incrocio con Via Alessandro Volta. Un'attività che a lungo, in un'epoca in cui ancora la grande distribuzione non aveva fagocitato i piccoli negozi di paese, era stata punto di riferimento per intere generazioni e famiglie di abbadiensi, persino per compagnie di giovani abituati a ritrovarsi davanti alla bottega per fare merenda con uno dei suoi proverbiali panini e sentire pronunciare battute memorabili quali "te el magnet subet o adess?". Aperto nel 1978 e ceduto nel 2004 (prima della definitiva chiusura), l'alimentari Boschi era divenuto inoltre celebre per la qualità dei suoi prodotti, in grado di richiamare clienti dai paesi limitrofi.

Dal punto di vista professionale, Giampaolo Boschi è sempre stato esercente: prima in una cooperativa a Lecco, successivamente nella sua Lierna e infine ad Abbadia. Un altro aspetto che ha scandito la sua vita è l'impegno politico, poi trasmesso anche alla figlia Roberta (e al genero Domenico): Boschi fu infatti attivo nel mandato Granatelli a Lierna e successivamente in quello del sindaco Resinelli ad Abbadia, tra il 1985 e il 1995, come consigliere e anche come assessore al Commercio.

A livello personale, gli sono sempre state riconosciute affabilità e disponibilità, così come la generosità; da esercente non mancava di rifornire di vivande, a titolo gratuito, le manifestazioni sportive organizzate in paese, su tutte la Remada. Boschi era inoltre molto stimato sia alla scuola Santa Giovanna Antida sia alla Lega Navale di Mandello, dove era solito recarsi per accompagnare i suoi nipoti.

A piangere Giampaolo Boschi la moglie Anna, la figlia Roberta con Domenico, gli adorati nipoti Achille ed Emanuele. I funerali si svolgeranno martedì 29 dicembre alle ore 10 alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo, quindi la salma verrà tumulata nel cimitero di Lierna. E proprio nella sua frazione di origine, Sornico, gli amici di sempre si stanno attivando per una messa di suffragio.