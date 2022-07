Abuso di alcol, in due ore tre persone finiscono in ospedale

Notte alcolica nel Lecchese. Sono stati ben tre, raccolti nel giro di un paio d'ore, gli interventi del personale sanitario nel territorio per soccorrere persone colpite da intossicazione etilica.

Il primo in ordine temporale a Calolziocorte in via don Minzoni, dove un 30enne si è sentito male ed è stato raggiunto dai Volontari del Soccorso, che lo hanno successivamente trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.

Poco più tardi, alle 2, l'ambulanza della Croce San Nicolò si è portata in viale Brodolini a Lecco: un 18enne ha accusato un malore a causa dell'abuso di alcol ed è stato condotto in ospedale in codice giallo. L'ultimo intervento sempre a Lecco, in via Parini: protagonista un 24enne. Il personale del Soccorso degli Alpini di Mandello lo ha trasportato al nosocomio di Erba in codice verde.

Domenica mattina, alle 11, un nuovo intervento a Garlate per soccorrere un 64enne.