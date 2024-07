Fiumi di alcol in pieno giorno: doppio intervento dei soccorsi

Non soltanto la sera, ora anche in pieno giorno. L'abuso di alcol è sempre più un problema che si traduce in cronaca. Sono stati due, nel corso del pomeriggio di sabato 13 luglio, gli interventi del personale di soccorso per persone che hanno alzato il gomito.

Il primo, in ordine temporale, poco prima delle 15 in piazza Diaz a Lecco, di fronte al Municipio: l'ambulanza della Croce rossa di Lecco ha soccorso un 29enne successivamente ospedalizzato al Manzoni in codice verde.

Ambulanza, della Cri di Merate, in azione alle 16.40 in piazza della stazione sempre a Lecco per un 79enne valutato a sua volta in codice verde.