Abuso di alcolici, doppio intervento dei soccorsi nella notte

Doppio intervento dei soccorritori nella notte fra giovedì e venerdì per intossicazioni etiliche nel territorio.

Il primo a Lecco, sul Lungolario Cadorna, poco dopo la mezzanotte. L'allarme è scattato per un donna, l'età non è nota: sul posto è giunta l'ambulanza del Lecco Soccorso, allertate anche le forze dell'ordine. Alla fine la donna non è stata trasportata in ospedale.

È invece finito al Mandic di Merate un 36enne per cui, prima della 1.00, è partita la chiamata al 112 in via Madonna del Bosco a Imbersago. Anche in questo caso l'elevato consumo di alcol ha reso necessario l'invio di un mezzo con equipaggio, della Croce Bianca di Merate. L'uomo è giunto successivamente in ospedale in codice verde.