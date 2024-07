Abuso di alcolici nel territorio, doppio intervento dei soccorsi

Doppia uscita dei soccorritori per abuso di alcolici anche nella serata di mercoledì 17 luglio. Una piaga che ormai, nel territorio, fa vedere i suoi effetti quasi ogni giorno.

La prima si è verificata poco prima delle 20 in piazza Garibaldi a Lecco: la chiamata al nue 112 è scattata per un 60enne che aveva alzato troppo il gomito. Sul posto è stata inviata l'ambulanza della Croce rossa cittadina, che ha successivamente trasportato l'uomo all'ospedale Manzoni in codice verde.

Seconda uscita intorno alle 23.40 per un 26enne in piazza Italia a Merate. L'ambulanza della Croce rossa meratese ha raggiunto il giovane in codice giallo, ma come spesso accade in questi casi il soggetto avrebbe rifiutato il trasporto al pronto soccorso.