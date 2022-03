Sabato "alcolico", doppio intervento dei soccorritori in Brianza

Doppia uscita nella serata di sabato peri volontari del soccorso a causa di persone alle prese con l'abuso di alcolici. Il primo intervento alle 23 a Robbiate, in Via Aldo Moro, dove la chiamata è scattata per un 54enne. Sul posto è giunto il personale della Croce rossa di Merate. Il trasporto in ospedale alla fine delle operazioni non si è reso necessario. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.

Poco dopo la mezzanotte le ambulanze della Cri meratese si sono portate a Brivio, in Via Bicocca, per un 24enne vittima di un'intossicazione etilica. Il giovane è stato condotto all'ospedale Mandic di Merate in codice verde.