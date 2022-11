Abuso di alcol e droga, doppio intervento nel sabato sera lecchese

Intossicazioni da alcol e sostanze pericolose nel sabato sera lecchese. Due gli interventi delle forze di soccorso nel territorio.

Il primo, in ordine cronologico, a Sala al Barro di Galbiate prima delle 20: l'allarme è scattato per un 22enne che avrebbe abusato di sostanze pericolose (dalle informazioni raccolte non è escluso si trattasse di stupefacenti) in via Provinciale. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l'automedica, inizialmente intervenute in codice rosso.

All'arrivo dei sanitari il ragazzo mostrava uno stato di forte agitazione psicofisica. La situazione, per fortuna, è parsa meno grave del previsto e il 22enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.

Intorno alle 22.30 il personale del Soccorso Centro Valsassina ha raggiunto viale Trieste a Pasturo per un 19enne vittima di intossicazione etilica. Il giovane è stato accompagnato al nosocomio cittadino in codice verde.