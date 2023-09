Abuso di alcolici: doppio intervento dei soccorsi nel territorio

Doppio intervento delle unità di soccorso per abuso di alcolici nel tardo pomeriggio di domenica.

Il primo alle 17 a Lecco, in via dell'Eremo: la persona per la quale è scattato l'allarme è stata raggiunta dal personale della Croce San Nicolò di Lecco ed è stata condotta al vicino ospedale Manzoni in codice giallo.

Il secondo intervento si è consumato dopo le 20 a Dolzago: in via Provinciale, ad avere alzato il gomito, un 53enne. L'ambulanza della Croce Verde di Bosisio lo ha accompagnato all'ospedale di Erba in codice verde. Allertati anche i Carabinieri di Como e della Compagnia di Merate.