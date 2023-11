Attivato da Acinque energie un meccanismo anti raggiro

Nelle scorse settimane, è stato segnalato un numero elevato e crescente di chiamate fraudolente ai danni dei clienti del Gruppo Acinque nelle province di Lecco, Como, Monza e Varese. "Ignoti, spacciandosi per operatori di Acinque, con il pretesto di un aumento tariffario, una scadenza di contratto piuttosto che di una finta cessazione della fornitura, propongono surrettiziamente di passare ad altro fornitore" - fa sapere in una nota l'ufficio stampa della società che si occupa dell'erogazione di luce, gas e servizi.

"Non è certo la modalità di ingaggio di Acinque, che impronta la propria attività proprio sulla trasparenza della proposta commerciale e non cambia condizioni contrattuali con una telefonata. Al fine di tutelare i propri clienti, che possono comunque sempre fare riferimento agli spazi Acinque e alle numerose modalità di contatto per fugare ogni dubbio, l’azienda ha messo a punto uno strumento ad hoc, disponibile su www.acinque.it/chiamate-sospette, con cui verificare in modo puntuale l’affidabilità della chiamata e mette in guardia la propria community".

Nei prossimi giorni la società invierà comunicazioni dirette: "Gentile cliente, attenzione! Sono in corso telefonate fraudolente. Diffida di chi si finge Acinque minacciando interruzione della fornitura, aumento di prezzo, cessazione dell'attività. Non ti chiamiamo per dare brutte notizie".

"Sono state davvero tante le segnalazioni - sottolinea Giovanni Perrone, amministratore delegato di Acinque Energia - Il mercato del gas è interessato da una competizione scomposta che talvolta, come nel caso delle telefonate fraudolente, può addirittura sfociare nel raggiro. La nostra azienda, oltre che nel radicamento nei territori di cui è diretta espressione, vuole marcare la differenza anche nello stile: è fondamentale proporsi con chiarezza e professionalità".