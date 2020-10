I Vigili del Fuoco recuperano un'imbarcazione alla deriva nell'Adda

I Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti oggi, venerdì, per recuperare un'imbarcazione nel fiume Adda. I pompieri sono entrati in azione con il personale nautico e una squadra a terra.

L'imbarcazione alla deriva e senza alcun controllo avrebbe potuto diventare un pericolo per la navigazione. Dopo averla "agganciata", i Vigili del fuoco hanno trainato e ormeggiato la barca in una zona sicura passando anche nella tratta di fiume tra Pescarenico e l'Isola Viscontea (vedi foto sopra). Un'utile intervento di prevenzione. Non ci sono stati infatti nè danni, nè feriti.

