Addio a Diego Busdon, storica colonna dei Vigili del Fuoco

Lutto nei Vigili del Fuoco. Il Comando provinciale di Lecco piange il funzionario geometra Diego Busdon, figura storica dei pompieri di Lecco e di Como. L'uomo è deceduto improvvisamente nella giornata di oggi, martedì 15 marzo. Busdon era molto conosciuto e stimato, non solo tra i Vigili del Fuoco, ma anche nella città di Valmadrera dove abitava e dove collaborava con la realtà comunale in occasione di interventi di carattere pubblico.

"A nome dell’Amministrazione comunale di Valmadrera, partecipo con commozione al dolore per la scomparsa improvvisa del funzionario dei Vigili del Fuoco di Lecco, Diego Busdon - ha commentato il sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi - Manifesto sentito cordoglio a tutta la famiglia, alla moglie Emma , ai figli Federico e Giulia. È stato un nostro straordinario collaboratore per la nostra comunità, ci seguiva con competenza e disponibilità dal Fatebenefratelli a tutte le scuole, ma anche con riguardo a interventi non comunali come l’attuale ristrutturazione del Centro di Formazione Professionale. Sapeva entrare nei problemi e suggerire o condividere le soluzioni. Una persona che mancherà soprattutto alla sua famiglia, ai Vigili del Fuoco, ma anche alla comunità di Valmadrera, dove Busdon, triestino d’origine, abitava da tempo".