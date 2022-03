Sparisce il contatto radio, poi lo schianto dell'aereo militare sul Monte Legnone

Un pilota di nazionalità inglese morto e un esperto collaudatore italiano ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Milano. Questo il tragio esito dell'incidente aereo avvenuto questa mattina sul Monte Legnone, nel Lecchese, dove un aereo di addestramento militare, modello M-346, è precipitato andando a schiantarsi sul versante nord della montagna. Dopo un impegnativo intervento di soccorso e recupero durato diverse ore, i Carabinieri del comando provinciale di Lecco, e il procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso hanno stilato una prima ricostruzione ufficiale dell'accaduto.

Il velivolo, della società "Leonado spa - divisione velivoli, è caduto in località Valorga, nella zona sopra il comune di Colico. Il velivolo era partito alle 11.14 dall'aereoporto civile di Varese Venegono alle ore 11.14 di oggi, mercoledì 16 marzo, per un volo di addestramento condotto dal pilota collaudatore G.G. cittadino italiano, e dal pilota di addestramento A.D. di nazionalità inglese, par cause ancora in corso di accertamento, ha perso il contatto radio con la torre di controllo, precipando sul monte Legnone.

Immediate le ricerche, portate avanti dai carabinieri di Colico, dalla squadra di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, dai Vigili del Fuoco, dal personale del 118 e dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana - Stazione di Valsassina e Valvarrone.

L'intervento ha consentito di prestare aiuto al pilota italiano G.G. il quale, lanciatosi con il paracadute, è stato ritrovato in una località impervia poco diatante il luogo dell'impatto. L'uomo, in gravi condizioni, è stato subito trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano con politraumi e una prognosi ancora da definire. Purtroppo è stato invece rinvenuto senza vita il corpo del collega inglese A.D. Oltre una decina i tecnici del Soccorso Alpino in azione sul posto (nelle foto) con l’elisoccorso di Areu.

Le indagini per chiarire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente aereo, dirette e coordinate dalla Procura di Lecco, sono state affidate ai militari del Comando provinciale di Lecco.