Donna picchiata da un gruppo di ragazzini: in arrivo le denunce

La 55enne è stata mandata in ospedale con 25 giorni di prognosi. Aggredito anche l'uomo intervenuto per sedare il pestaggio

Sono stati individuati due dei tre ragazzi che, nella tarda serata del 6 ottobre, hanno aggredito e selvaggiamente picchiato con calci, pugni e un casco una donna di 55 anni all'esterno della sua abitazione di corso San Michele del Carso, nel rione di San Giovanni di Lecco. Le indagini condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Lecco stanno stringendo il cerchio anche attorno al terzo responsabile: nel gruppetto è presente anche una ragazza, che avrebbe avviato l'aggressione compiuta ai danni della donna intorno alle 10 dopo i richiami della stessa volti a far abbassare il tono della voce al drappello. Altri ragazzi, infine, erano presenti ma non avrebbero compiuto atti di violenza.

Le indagini hanno portato ad appurare anche la provenienza dei giovani: i sei, quattro maschi e due femmine italiani e stranieri, risiederebbero tutti in zona e non arriverebbero da fuori, com'era stato iniziamente ipotizzato. A far svoltare i militari sono state le testimonianze dei residenti e le telecamere installate in quella zona.

Aggredito anche un 40enne

Sul posto, per tentare di porre fine al pestaggio, si è portato anche un 40enne, a sua volta aggredito dal branco. Richiamati dalle urla, i residenti hanno contattato il numero unico per le emergenze (Nue, 112) per attivare la macchina dei soccorsi: sul posto si sono portati, in codice rosso, i volontari della Croce San Nicolò di Lecco, che si sono presi cura in primis della 55enne, e anche varie pattuglie dei carabinieri, incaricati di eseguire le indagini e risalire ai colpevoli, nel frattempo scappati. La donna, una volta stabilizzata, è stata trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dove le sono stati dati venticinque giorni di prognosi; dieci, invece, per l'uomo.