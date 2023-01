Studenti aggrediti al Caleotto: “Servono controlli negli orari di punta”

Sembrava essere una mattinata come tante. Poi, all'improvviso, due giovani studenti dell'Istituto "Badoni" di Lecco sono stati aggrediti e rapinati nella zona del Caleotto che si trova a pochissima distanza dalla medesima scuola lecchese e viene quotidianamente percorsa a piedi da migliaia di ragazzi vista la vicinanza con la stazione ferroviaria. I fatti sarebbero avvenuti poco prima dell'entrata a scuola dei due ragazzi, che avrebbero dovuto consegnare i loro effetti personali - smartphone e denaro contante - ai coetanei armati di coltello, entrati in azione con il volto parzialmente coperto. Secondo quanto appreso, una volta consegnati soldi e oggetti i "badoniani" 16enni sono stati aggrediti e presi a calci.

Una scena raccontata una volta entrati all'interno della vicina scuola di via Rivolta, che ha contattato i carabinieri di Lecco: i militari hanno raccolto la testimonianza dei ragazzi e avviato le indagini, mentre gli stessi sono stati portati al vicino Pronto soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco per le cure del caso.

“Servono più controlli”

Sul tema è arrivato il commento di Flavio Novara, candidato della Lega alle prossime elezioni regionali della Lombardia: “Non è accettabile che gli studenti debbano avere paura ad andare a scuola e i genitori debbano restare a casa con l'angoscia, nella speranza che il proprio figlio vada e torni senza che gli succeda nulla. Servono controlli negli orari di punta degli studenti, nei punti meno in vista e più pericolosi dei percorsi, oltre a una maggiore formazione civica nelle scuole. Non è accettabile che accadano determinate cose, bisogna intervenire immediatamente, con forza e convinzione, dando un segnale chiaro anche ai ragazzi per far capire loro che non viviamo in una società senza regole. Al contrario, delle regole chiare e consolidate di comportamento civico ci sono e vanno rispettate. La coscienza civica va formata prima di tutto nelle famiglie e nelle scuole. Mi segnalano, inoltre, che tra gli studenti c’è un incremento di uso di droghe: ritengo necessaria un’intensificazione di controlli mirati nelle stazioni e negli istituti per verificare la portata del fenomeno e bloccare immediatamente questa deriva”.