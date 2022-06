Colpito al petto con un'arma bianca: 21enne ricoverato d'urgenza

Sono gravi le condizioni del giovane colpito da un'arma bianca intorno alle 23 di sabato 11 giugno. E non è stato l'unico evento violento della nottata. Ricapitolando, qualche minuto dopo lo scoccare dell'ultima ora del giorno, la centrale operativa di Areu ha ricevuto una chiamata per intervenire in via San Miro a Suello, lì dove si trovano la scuola di volo e un noto ristorante pizzeria: secondo quanto riferito da fonti della stessa Areu, un giovane di 21 anni è stato colpito al petto tramite l'utilizzo di un'arma impropria, che ha causato una profonda ferita da taglio al torace e ha reso necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale "Manzoni" di Lecco. Chiamate a intervenire anche un'automedica e un'autoinferimieristica, oltre ai carabinieri che dovranno far luce sull'avvenimento.

Nel cuore della notte

Non è stato l'unico momento agitato della notte: oltre all'abuso di sostanze alcoliche di cui abbiamo già dato conto, intorno alle 3.40 si è registrata un'aggressione nella zona di Pradello, località a lago al confine tra Lecco e Abbadia Lariana. Protagonisti quattro giovani maschi di 18, 19, 21 e 31 anni, soccorsi dalla Croce Rossa e dalle Croce San Nicolò di Lecco: le lievi ferite occorse ai contendenti non hanno reso necessario il trasporto in ospedale, ma anche in questo caso sono state chiamate a intervenire le forze dell'ordine.