"Daspo Willy" per due giovani dopo la violenta aggressione in piazza V Alpini

"Daspo Willy" a carico di due giovani per condotte violente. Il Questore di Lecco Ottavio Aragona ha emesso il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici, il cosiddetto “Daspo Willy”, rispettivamente per la durata di anni uno e due anni, a carico di due giovani di età compresa tra i 22 e i 24 anni. I provvedimenti di daspo urbano, notificati dai poliziotti della divisione anticrimine, prevedono il divieto di entrare in esercizi pubblici - specificamente individuati - per la somministrazione di pasti e bevande, in particolare ristoranti, bar, gelaterie e simili presenti nella città di Lecco.

I divieti sono stati decisi dopo che i due giovani si sono resi di recente protagonisti di intemperanze e condotte illecite mentre si trovavano in alcuni esercizi pubblici di Lecco. Qui hanno assunto atteggiamenti provocatori nei confronti dei gestori o con gli avventori presenti. Modi violenti che in alcuni casi hanno dato origine a situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica come. il caso più eclatante sarebbe stato quello dello scorso 9 novembre nei pressi di un locale situato in zona piazza V° Alpini, nel rione di Germanedo.

I (gravi) fatti avvenuti a novembre in piazza V Alpini

In quel frangente, i due soggetti avevano aggredito il proprietario dell'esercizio pubblico e vari avventori del medesimo locale, provocando loro lesioni e lividi. Sul posto erano dovuti intervenire d'urgenza gli agenti della Polizia di Stato di Lecco, squadra volanti per riportare l'ordine a sicurezza, tutelando gli aggrediti e in generale le persone presenti. I gravi fatti in questione erano avvenuti in presenza di altre persone, tra le quali anche alcuni bambini, e sarebbero nati per futili motivi.

Uno dei due giovani ora "daspato" era stato invitato dallo stesso proprietario del locale a mantenere un comportamento decoroso, richiesta alla quale il ventenne aveva reagito in modo violento. Il “Daspo Willy” prevede che, nei confronti delle persone denunciate negli ultimi 3 anni per reati commessi in occasione dei disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento o nelle immediate vicinanze degli stessi, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore possa vietare loro l’accesso in queste aree. La violazione del Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) costituisce reato, punito

con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.