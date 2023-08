Botte e sassi contro i carabinieri in mezzo al traffico: arrestato

Prima si è fermato lungo la strada statale 38 "dello Stelvio", in mezzo al traffico della mattina, poi ha aggredito con violenza i carabinieri fermatisi per prestare aiuto. È così che è stato arrestato un 32enne attorno alle ore 6.30 di giovedì 3 agosto, a Berbenno di Valtellina, località Case Rossi, a pochi chilometri di distanza dalla provincia di Lecco.

Stava viaggiando in direzione Sondrio quando, in preda a un raptus, l'uomo si è fermato in mezzo alla carreggiata uscendo dall'abitacolo incurante degli altri mezzi in circolazione. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Sondrio stavano transitando di lì e, accortisi dell'auto apparentemente in panne, sono scesi dalla loro "gazzella" per prestare soccorso.

Pochi istanti e l'uomo è andato in escandescenza aggredendo con brutalità prima i militari e poi la loro auto. Momenti di violenza inaudita, con anche il lancio di sassi contro le forze dell'ordine, interrotto quando i carabinieri sono riusciti a bloccare l'uomo, decisamente alterato, arrestandolo.

Il tutto davanti alle decine di persone che quotidianamente transitano lungo l'arteria stradale principale della Valtellina. Il video realizzato da un automobilista con il proprio smartphone è diventato presto virale in tutta Italia.