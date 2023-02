Colpisce una donna per strada e senza motivo: rintracciato l'aggressore

Gesto folle in via Marco d'Oggiono, a due passi dal Comune di Lecco. Nel corso della mattinata di lunedì 30 gennaio una donna di 26 anni è stata raggiunta da un pugno sferrato da un uomo di nazionalità straniera mentre stava tranquillamente passeggiando sotto i portici che si trovano di fronte all'ex sede del Politecnico di Milano: l'aggressione, avvenuta intorno alle 8.30, ha avuto innumerevoli testimoni e sono stati gli stessi presenti a prestare i primi soccorsi in favore della malcapitata. Sul posto sono stati richiamati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, ma non si è reso necessario il trasferimento in ospedale per ulteriori controlli o medicazioni.

Per quanto riguarda l'aggressore, si tratterebbe di un uomo già noto alle forze dell'ordine per gli atteggiamenti - urla e schiamazzi - sopra le righe che lo contraddistinguerebbero - riferiscono i colleghi de La Provincia di Lecco - ma questo sarebbe il primo atto violento da lui commesso: subito identificato, è stato rintracciato a poca distanza dal luogo dell'aggressione, che ricorderebbe quella avvenuta nel 2019 nel sottopasso della vicina stazione ferroviaria. La decisione di sporgere denuncia è nelle mani della donna.

In tempi recenti il centro cittadino è stato spesso preda di un giovane pakistano senza fissa dimora, già raggiunto dal decreto di espulsione, che è solito prendersela con i passanti e con coloro che si recano all'interno dei bar, non risparmiandosi un'aggressione commessa a colpi di bastone sul lungolago. E a metà gennaio ha rotto a sassate le vetrate di un'abitazione che si trova accanto al centro di accoglienza presente a Cremeno dov'era stato ospitato negli scorsi anni.