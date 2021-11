Aggredisce poliziotti e buttafuori alla festa di Halloween: arrestato 21enne

Serata di Halloween decisamente movimentata per un 21enne che al "dolcetto o scherzetto" ha preferito aggredire poliziotti e buttafuori.

È accaduto in un locale nel Lecchese in occasione di una festa organizzata per celebrare la ricorrenza. Personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Lecco è stato allertato dagli addetti alla sicurezza riguardo una persona molesta all'ingresso dell'esercizio pubblico.

Appena il 21enne ha cercato di aggredire i buttafuori, i poliziotti sono intervenuti per calmarlo, ma non è bastato a placare la furia del soggetto, che ha tentato di dimenarsi per andare a cercare lo scontro con uno degli addetti alla sicurezza del locale. Ne è scaturita un'accesa colluttazione, durante la quale due poliziotti hanno subito lesioni giudicate guaribili con prognosi rispettivamente di 5 e 7 giorni.

Gli addetti hanno poi riferito agli agenti cos'era accaduto poco prima: il 21enne aveva infastidito e istigato altri avventori senza apparente motivo; appena avevano cercato di accompagnarlo fuori, questi aveva dato un morso a uno dei buttafuori.

S.H., classe 2000, originario del Burkina Faso e regolare sul territorio nazionale, è stato successivamente accompagnato in Questura e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella giornata di martedì il rito direttissimo, con la convalida dell'arresto e la condanna a 8 mesi di reclusione.