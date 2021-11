Minaccia i clienti e picchia i poliziotti all'Iperal: 38enne arrestato dopo una lunga lotta

Nel tardo pomeriggio di martedì 9 novembre gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono stati chiamati a intervenire presso il supermercato a marchio Iperal presente all'interno del centro commerciale per vagliare la segnalazione relativa alla presenza di una B.F., italiano classe 1973, persona molesta che si aggirava per le corsie, molestando e spaventando i clienti.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno subito individuato il soggetto, risultato poi essere già noto alle Forze di Polizia, in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta ad assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Lo stesso, stando a quanto riferito da fonti della Questura, aveva alito vinoso, occhi lucidi e pronunciava ad alta voce frasi sconnesse, mostrando fin da subito nei confronti degli operanti un atteggiamento aggressivo e scontroso; inoltre, si è avventato sui clienti spintonandoli, peraltro senza indossare la mascherina di protezione, e cercando lo scontro fisico.

L’uomo è stato invitato dagli agenti a ritrovare la calma, a indossare la mascherina di protezione individuale e a fornire i propri documenti d’identità; in tutta risposta lo stesso ha iniziato a sputare e ad inveire contro gli agenti, continuando con il suo atteggiamento aggressivo e provocatorio. Nel frangente i poliziotti, con non poca fatica, hanno proceduto ad accompagnare il soggetto verso l’esterno dove lo stesso, spingendo gli operanti, si è avventato in direzione dei numerosi clienti presenti e del personale della vigilanza, minacciando nuovamente gli operanti qualora non l’avessero lasciato andare. Vista l’indole violenta e la numerosa presenza di avventori e famiglie spaventate dall’accaduto, i poliziotti hanno cercato di contenere il soggetto che, divincolandosi con calci e pugni, ha cercato di guadagnare la fuga in direzione dell’uscita, ma è stato subito bloccato dagli agenti.

L'arresto

Dopo vari tentativi di riportarlo alla calma, il reo ha ripreso nel suo atteggiamento violento, sputando, spintonando e tirando calci nei confronti dei poliziotti. N'è nata un’accesa colluttazione, al termine della quale gli agenti sono riusciti ad immobilizzare il soggetto. Nel frangente due operatori hanno riportato lesioni personali con prognosi rispettivamente di 3 e 5 giorni per policontusioni e abrasioni alle mani ed alle ginocchia. Il 38enne è stato quindi accompagnato in Questura e tratto in arresto per i reati di resistenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Mercoledì mattina si è svolto, presso il Tribunale di Lecco, ha avuto luogo il processo con rito direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei confronti del reo la misura cautelare della custodia in carcere, in attesa di giudizio.