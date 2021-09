Prende a testate un giovane in piazza, poi aggredisce un carabiniere: arrestato quarantenne

L'uomo ha prima colpito un giovane, poi ha mandato in subbuglio la vicina caserma di via Leonardo da Vinci

Doppia aggressione nel cuore della città capoluogo. Nel pomeriggio di lunedì 14 settembre gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato, con l'accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate, un uomo italiano di 42 anni, che poco prima aveva aggredito fisicamente un minorenne in Piazza Garibaldi, nel pieno centro di Lecco. In particolare, il giovane, dopo aver ricevuto una testata per motivi non noti, insieme ad alcuni parenti che erano in sua compagnia, ha seguito l’uomo con il fine di scattargli una foto e, quindi, querelarlo.

Giunti dinnanzi alla caserma “Sirtori” di via Leonardo Da Vinci, sede presso la quale sono presenti gli Uffici della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Lecco, il ragazzo aggredito ha chiesto aiuto all’agente in servizio presso il corpo di guardia, che ha proceduto a fermare l’uomo indicatogli. Quest’ultimo si è mostrato insofferente al controllo di polizia e ha iniziato ad alterarsi, tanto che, attratti dalle urla, si sono avvicinati anche altri agenti. La crescente aggressività del soggetto fermato è divenuta tale da rendere necessaria la richiesta, arrivata alla sala operativa, di altre pattuglie. Infatti poco sono giunte sul posto due volanti della Polizia di Stato e una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri.

Aggredito un carabiniere, scatta l'arresto

L'uomo ha comunque dato in escandescenza, proferendo frasi ingiuriose e minacciose nei confronti degli operatori fino a quando, nel tentativo di allontanarsi, ha aggredito fisicamente un militare. Prontamente immobilizzato, l’uomo è stato successivamente tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ai danni del carabiniere rimasto ferito. In attesa di formalizzazione della querela da parte del minorenne aggredito, l’uomo è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Nella mattinata di mercoledì 15 ha avuto luogo presso il Tribunale di Lecco il processo con rito direttivo, al termine del quale l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei confronti del reo la misura cautelare degli arresti domiciliari.