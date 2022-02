Lei rifiuta il corteggiamento, lui le punta contro la pistola: choc al supermercato

Un'aggressione assurda, dettata da motivi passionali. Altissima tensione nella serata di venerdì 12 febbraio tra via Fabio Filzi e viale Montegrappa, all'interno della galleria commerciale dello stabile che ospita il supermercato a marchio Iperal di Lecco. Qui, intorno alle ore 19, una donna di 34 anni si è vista puntare contro una pistola dall'uomo che ha più volte respinto dopo le tante avances ricevute.

Era un fine giornata normale per lei, che, accompagnata dai cani, in quel momento stava chiacchierando con l'amica 52enne e il marito: la serenità delle tre persone, però, è stata improvvisamente sconvolta dalla comparsa del pretendente, a loro noto, che avrebbe prima cercato di parlare con "l'amata" e poi avrebbe estratto l'arma. Da capire se si trattasse di una pistola vera o di una finta.

Il malore

L'atto di violenza, perchè di questo bisogna parlare, ha generato la reazione delle due amiche, che hanno iniziato a urlare e hanno messo in fuga l'uomo, riuscito a fuggire all'esterno dal centro commerciale nonostante i tentativi messi in atto per fermarlo.

La forte emozione ha provocato un malore ai danni di entrambe le donne, soccorse dai volontari della Croce Rossa di Lecco. Una volta ripresesi, hanno parlato con le forze dell'ordine arrivate sul posto e hanno indicato loro l'identità dell'uomo.