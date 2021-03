Aggressione con un bastone in stazione a Lecco: violenza e insulti, il video diventa virale

Ci risiamo. Nella serata di venerdì la stazione di Lecco, fresca di un contestato cambio di nome, è stata nuovamente il teatro di una violenta aggressione, questa volta ripresa e diffusa via il noto servizio di messaggistica Telegram: il volano è stato quello del gruppo "Welcome To Favelas", dove ill breve filmato è stato visualizzato oltre cinquantamila volte in poche ore.

Per quanto riguarda la nuda cronaca, l'aggressione a suon di bastonate sarebbe nata da una diatriba derivata da futili motivi, al culmine della quale un ragazzo di origini straniere ha brandito l'arma e ha aggredito i due "avversari". Solo la porta di vetro che delimita l'ingresso della stazione ha evitato conseguenze peggiori. Dopo poco sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno identificato aggressore e aggrediti.