Aggredisce due vigilantes alla fermata del pullman: rintracciato e denunciato

È stato scoperto e denunciato il 30enne che, durante la mattinata di venerdì 8 ottobre, ha aggredito due vigilantes di Linee Lecco alla fermata del pullman. In quell'occasione un equipaggio della Squadra Volanti della Polizia di Stato, durante la consueta attività di controllo del territorio, è stato allertato dopo l'aggressione subìta su un autobus da parte di alcuni giovani, datisi successivamente alla fuga.

Giunti sul posto, mentre le vittime dell’aggressione stavano fornendo un’accurata descrizione dei soggetti responsabili agli agenti, gli stessi hanno notato uno dei possibili aggressori attraversare viale della Costituzione, nel pieno centro della città.

Fermato e denunciato

Nella circostanza, F.S., 30enne di origine marocchina, riconosciuto responsabile dell’atto violento, è stato subito fermato dagli agenti della Volante e condotto in Questura per l’identificazione: qui è stato denunciato in stato di libertà per la violenza commessa nei confronti delle guardie giurate in servizio, le lesioni personali aggravate cagionate a due di loro e per l’interruzione di pubblico servizio.