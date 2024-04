Migliorano le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal terzo piano

Migliorano le condizioni del bimbo di due anni caduto dal terzo piano di un condominio di Airuno, comune della Brianza lecchese. Anche se la prognosi resta riservata, i medici si sarebbero infatti detti ottimisti, stando a quanto confermato dal sindaco Alessandro Milani e a quanto riferito dai familiari del piccolo ad alcuni conoscenti e amici. Visto l'accaduto si tratterebbe di un miracolo, dato che il bambino è precipitato dal terzo piano dell'abitazione dove vive insieme ai genitori di origini straniere e alla nonna, in via Consortile, da un'altezza di quasi 10 metri.

Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del terribile incidente domestico: sembra che il bimbo (due anni non ancora compiuti) stesse giocando quando è salito sul davanzale di una finestra, sporgendosi e cadendo dal terzo piano. Immediato l'allarme ad Areu con l'intervento sul posto dell'elisoccorso che ha subito trasferito il piccolo paziente all'ospedale di Bergamo in codice rosso.

Dopo la paura iniziale e le prime verifiche delle sue condizioni di salute, è emerso che il piccolo non avrebbe riportato ferite troppo gravi e che sarebbe ora in continuo miglioramento, pur sotto massima osservazione. Sembra che l'impressionante caduta sia stata attutita almeno in parte dal prato sottostante il condominio, anche grazie all'erba bagnata.

"A quanto ho potuto sapere la prognosi resta ancora riservata, ma il bimbo sembra essere in miglioramento e i medici sarebbero moderatamente ottimisti - commenta il sindaco Milani, recatosi ieri sul posto con la polizia locale - Appena saputo dell'accaduto tutta la comunità era sconvolta. Ora invece possiamo sperare, sarebbe un vero miracolo".