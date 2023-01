Dramma ad Airuno: uomo trovato morto in auto

Dramma questa mattina ad Airuno. Un uomo è stato trovato morto a bordo della propria automobile parcheggiata in un'area di sosta a lato di via Statale, nei pressi della ex caserma e a poca distanza dal confine con Olginate. Ancora ignota l'identità della persona deceduta: sul posto i Carabinieri della Compagnia di Merate, la Polizia locale e i soccorsi del 118 inviati in codice rosso alle ore 9 di mercoledì 11 gennaio. Ma l'uomo - di età probabile tra i 60 e i 70 anni - era purtroppo già deceduto.

Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, l'uomo potrebbe essere morto a seguito di un malore che lo avrebbe colpito mentre viaggiava nella tarda serata di ieri o nella notte lungo la Sp72. La persona alla guida avrebbe accostato nell'area di sosta, sembra abbia anche cercato di scendere dalla vettura, ma non sarebbe riuscita a fare in tempo a dare l'allarme per chiamare i soccorsi in suo aiuto. Questa mattina la tragica scoperta.