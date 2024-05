Albaredo, donna precipita dal Fly Emotion: morta

Dramma a Bema per la morte di una donna di 41 anni, precipitata dal Fly Emotion, la zip line che sorvola la valle di Albaredo. Come illustrato dai colleghi di SondrioToday erano le ore 12.22 di oggi, domenica 5 maggio 2024, quando è partita la richiesta d'aiuto ai soccorsi.

Sul posto sono immediatamente corse le forze dell'ordine con il Sagf, il soccorso alpino della guardia di finanza, coadiuvato dai vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, giunti dal fondo valle con due squadre, oltre che dal soccorso alpino. I sanitari si sono portati in zona con un'ambulanza e l'elicottero Areu di stanza a Caiolo.

Purtroppo per la donna non c'è stato però più nulla da fare. Ancora scarse al momento le informazioni disponibili. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato di aver visto la donna scendere lungo il tirante di ferro in posizione eretta, anziché prona. Da chiarire cosa abbia portato la 41enne a precipitare a terra nella zona di Bema. (Seguiranno aggiornamenti)