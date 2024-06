Grosso rischio al Rio Torto: albero abbattuto nel centro sportivo

Effetti del maltempo. A Valmadrera, all'interno del centro sportivo intercomunale diviso con Malgrate, è stata abbattuta una grossa pianta in prossimità del sentiero del percorso vita che corre attorno al campo 1. Il comando dei Vigili del fuoco ha inviato l'autopompa dal locale Distaccamento volontario per la messa in sicurezza del vegetale, che cadendo ha anche sfondato una rete di recinzione.