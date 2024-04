Abuso di alcol, doppio intervento di soccorso nella notte

Un'altra notte, di certo non la prima, caratterizzata da eccessi nel consumo di alcol nel nostro territorio. Per due volte, dopo la mezzanotte scorsa, si è reso necessario l'invio di mezzi di soccorso a seguito di segnalazioni al 112 per persone che avevano alzato un po' troppo il gomito.

Il primo episodio si è registrato alle 2.30 a Mandello, in via Promessi sposi: vittima un 28enne raggiunto dal personale del Soccorso degli alpini, che lo ha poi trasportato all'ospedale Manzoni dove è stato accettato in codice verde.

Poco prima delle 4 l'ambulanza della Croce rossa di Colico ha raggiunto Vicolo La Caseta per un 42enne in preda ai fumi dell'alcol. Nonostante l'uscita in codice giallo, alla fine l'uomo non è stato condotto in ospedale. In entrambi i casi allertati i carabinieri.