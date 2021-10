Serata alcolica nel Lecchese, triplo intervento dei soccorritori

L'alcol protagonista del sabato sera nel Lecchese. Il fenomeno è purtroppo ormai consolidato e spesso coinvolge giovani che vanno oltre qualche bicchiere bevuto. Gli effetti si vedono nelle tante, troppe chiamate alle forze di soccorso per malori conseguenti all'abuso di sostanze alcoliche.

Solo nella serata tra sabato 30 e domenica 31 ottobre gli interventi nel territorio sono stati tre. Il primo in ordine temporale sabato alle 21 a Galbiate, in Via Solaro, per una persona di 25 anni. Sul posto l'ambulanza dei Volontari di Calolzio, che hanno provveduto al trasporto in ospedale in codice verde. Allertati anche i Carabinieri.

Sembrava grave (uscita in codice rosso) l'intervento che gli stessi volontari hanno effettuato dopo la mezzanotte a Garlate, in Via Statale, per una persona di 23 anni poi accompagnata al Manzoni in codice giallo. Alle 2.20 altra chiamata al 112, a Osnago, per un ragazzo di 19 anni: in loco l'ambulanza della Croce Bianca di Merate. Il giovane ha infine rifiutato il trasporto.