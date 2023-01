Troppo alcol a Capodanno: doppio intervento dei soccorsi

Serata di Capodanno "allegra" nel territorio. Un po' troppo. Le forze di soccorso sono state allertate in un paio di situazioni a causa di giovani che hanno esagerato con le sostanze alcoliche.

Il primo intervento alle 20.30 a Lecco nei dintorni della stazione: un 19enne è stato soccorso in un primo momento in codice giallo dal personale della Croce rossa di Lecco; per fortuna le sue condizioni non sono risultate preoccupanti e poco dopo è stato accompagnato all'ospedale Manzoni in codice verde.

Alle 4.30 seconda uscita in località Camporeso a Galbiate, sempre per un 19enne. I Volontari di Calolzio hanno raggiunto il giovane e lo hanno soccorso sul posto, senza effettuare il trasporto in ospedale.