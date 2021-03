Accusa malore per eccesso di alcolici: 41enne in gravi condizioni

L'intervento nella notte in località Bagnolo a Oggiono: l'uomo è stato a lungo soccorso dai sanitari e infine trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso

Intervento di soccorso nella notte a Oggiono per i postumi di un'intossicazione etilica ai danni di un uomo di 41 anni.

È accaduto intorno alla 1.45 in località Bagnolo: sul posto, la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e un'automedica. Le operazioni di soccorso si sono protratte per lungo tempo, e nonostante l'iniziale uscita in codice giallo, le condizioni dell'uomo si sono rivelate poi più serie, tanto che intorno alle 4 è stato disposto il ricovero all'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso.

Stando alle informazioni raccolte, il grave malore subito dal 41enne sarebbe riconducibile proprio all'abuso di alcolici. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.