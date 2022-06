Troppo alcool in riva al lago: al Moregallo soccorsi in codice rosso

Serata movimentata nella zona del Moregallo, zona a lago che fa parte del comune di Mandello del Lario. Poco prima delle 3 della notte tra sabato 11 e domenica 12 giugno una squadra della Croce Rossa di Valmadrera è stata chiamata a intervenire a causa del malore occorso a un giovane di 21 anni, trovato in uno stato di evidente alterazione alcolica dal personale sanitario.

Il ricovero in ospedale

Intervenuti in discoteca insieme a un'automedica e in codice rosso, i volontari hanno preso in carico il ragazzo e l'hanno trasferito all'ospedale "Fatebenefratelli" di Erba per i necessari accertamenti: qui il giovane è stato accettato in codice verde, segnale di come le condizioni fisiche fossero comunque accettabili.