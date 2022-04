Nottata troppo alcolica: trentenne finisce ricoverato in ospedale

Nottata di eccessi e ricovero in ospedale. Non è finita bene per il 30enne che, poco prima delle 5 di sabato mattina, è stato soccorso in codice rosso in uno stabile che si trova nella zona di via Donato Frisia, a Merate. L'uomo, di giovane età, avrebbe alzato troppo il gomito fino ad arrivare al punto di accusare un malore di seria entità, che ha reso necessaria l'entrata in azione del personale sanitario in codice rosso.

I soccorsi

Sul posto si sono portati i volontari della Croce Bianca attiva nella popolosa città brianzola, che hanno stabilizzato il trentenne e l'hanno trasferito d'urgenza all'ospedale "Mandic". Qui, dopo la visita, è stato ricoverato in codice giallo per l'esecuzione degli accertamenti di rito.