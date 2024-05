Notte agitata per l'alcool: doppio intervento

Troppo alcool nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio. Intorno alle 3 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un ragazzo di 28 anni che ha accusato un malore mentre si trovava in piazza del mercato a Santa Maria Hoè: sul posto si sono portati i sanitari della Croce Bianca di Besana Brianza, che si sono presi cura del giovane; lo stesso, dopo le cure di primo soccorso, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Solo una mezz'ora dopo è arrivata la seconda allerta, questa volta da Lecco, per un 23enne che ha alzato troppo il gomito: i sanitari della Croce Rossa di Lecco si sono portati sul lungolario Piave, in zona Pradello, e hanno successivamente trasferito il ragazzo presso il nosocomio Manzoni. Poco prima delle 6, infine, un 18enne è stato medicato all'altezza della Tamoil dopo aver essersi fatto male.