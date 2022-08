Esagerano con l'alcool a Ferragosto: doppio intervento a Galbiate

Ferragosto ad alto tasso alcolico. Troppo alto, in questi due casi. Intorno alle 21 i volontari di Lecco Soccorso sono stati allertati dalla Centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza dopo una chiamata giunta da via Lecco, strada che collega Galbiate a Pescate: una persona si era infatti sentita male, poco prima, nella zona in cui si trova il Comando della Polizia locale. Il personale sanitario, entrato in azione in codice giallo, ha vagliato le condizioni della persona, di età non nota, che dopo essersi ripresa non è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il secondo intervento

La seconda chiamata è giunta nuovamente da Galbiate a poca distanza di tempo, qualche minuti prima delle 22. Questa volta sono stati i Volontari del Soccorso di Calolziocorte a raggiungere la frazione Bartesate, lungo la via Provinciale per Colle Brianza e poco prima dello svincolo per Villa Serena, per il malore che ha colpito una persona di 29 anni. Stabilizzata, la stessa è stata trasferita in codice verde presso l'ospedale "Alessandro Manzoni" di Lecco, dov'è arrivata intorno alle 22.30.