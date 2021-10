Serata troppo alcolica per una ragazzina a Galbiate: finisce ricoverata

Serata con il gomito decisamente troppo alzato per una ragazzina di soli 18 anni. La giovane, che si trovava nella zona di un locale posto all'altezza dell'incrocio con via San Michele, all'interno della zona a lago del comune di Galbiate, è stata soccorsa in codice rosso (massima gravità) qualche minuto prima delle 22.30 di martedì 19 ottobre. La chiamata al Numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio sul posto di una squadra dei volontari della Croce Rossa di Lecco e di un'automedica.

La giovane, stabilizzata sul posto, è stata poi trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stata ricoverata per l'esecuzione di tutti gli accertamenti.

L'altro caso

Non è stato l'unico caso della serata: intorno alle 21.30 un uomo di 45 anni è stato raggiunto dai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini in via Milano, a Oggiono, per le medesime motivazioni: l'uomo è stato ricoverato in codice giallo presso il nosocomio della città capoluogo.