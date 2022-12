Natale alcolico: tre persone soccorse dai volontari

Troppo alcool a Natale. Come capita ogni anno "normale" o giù di lì, nel corso della giornata del 25 dicembre il personale sanitario ha dovuto compiere più di un intervento sul territorio lecchese. Il primo è andato in scena poco dopo mezzanotte: una persona è stata raggiunta dai volontari della Croce Rossa di Lecco intorno alle 00.45 nella zona della stazione ferroviaria di Lecco, con tanto di allertamento in codice giallo, anche se dopo l'intervento sul posto non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Il malore in "viale"

Seconda chiamata alla centrale operativa di Areu arrivata poco dopo le 16.30, sempre dalla città capoluogo: un uomo di 35 anni ha accusato un malore mentre si trovava in piazza dei Cappuccini, di fronte alla chiesa del rione di Santo Stefano e in fondo al viale Turati, e anche in questo caso il malessere affonderebbe le radici nell'abuso di sostanze alcoliche. L'uomo, soccorso in codice giallo, è stato trasportato in ospedale dai volontari della Croce San Nicolò e ricoverato al pronto soccorso in codice verde. Allertati anche i carabinieri.

Troppo alcool a Calolzio

Giornata comunque intensa, quella dei soccorritori, conclusa dall'intervento compiuto a Calolziocorte verso le 20.30: i volontari della Croce Rossa di Lecco si sono portati in corso Europa e hanno soccorso un 45enne in codice giallo. Fortunatamente non è stato necessario il ricovero in ospedale, mentre nel corso Dante un 26enne e un 27enne sono stati ricoverati per una caduta: trasporto in nosocomio e accettazione in pronto soccorso con codice rosso di massima emergenza.