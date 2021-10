Trovato e arrestato l'investitore di Alessandro Martinalli, imprenditore valtellinese

È stato scoperto e arrestato il giovane che ha investito e ucciso Alessandro Martinalli, 57 anni, nella mattinata di sabato. L'uomo, imprenditore di Cosio Valtellino, è stato travolto alle 4 di ieri mattina a Colico lungo via al Trivio.

La dinamica

Martinalli era appena uscito dalla discoteca Continental e stava camminando a bordo strada per raggiungere la propria auto e fare ritorno a casa quando un'Audi è sopraggiunta a forte velocità e lo ha travolto.

Le molte persone presenti, nonostante l'ora tarda, hanno subito allertato i soccorsi che, però, giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

L'arresto

Il conducente dell'Audi, invece, non si è fermato a prestare soccorso ed è anzi fuggito immediatamente dal luogo dell'incidente. I carabinieri, però, hanno subito fatto scattare le indagini e già dopo poche ore hanno individuato il "pirata della strada": si tratta di un ventenne residente a Bellano (le sue generalità non sono state rese note) che è stato arrestato in base a quanto disposto dal sostituto procuratore di Lecco Paolo Del Grosso con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Personaggio noto

Alessandro Martinalli era un personaggio molto noto in Bassa Valle grazie alla sua attività di ristoratore e gestore di locali: attualmente il valtellinese era titolare del Crown's Pub di Rogolo.

Solamente un anno fa Alessandro Martinalli, che lascia la moglie Roberta e la figlia Eleonora, era stato colpito da un grave lutto per la perdita dell'altra figlia, Beatrice, scomparsa a marzo 2020 a soli 31 anni dopo aver lottato a lungo contro una male incurabile.