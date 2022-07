Scomparso nel Garda Alessandro Redaelli: ricerche ancora senza esito

Sarà un'altra giornata di ricerche, quella di oggi, volta a ritrovare Alessandro Redaelli. Del 41enne lecchese inghiottito dal lago di Garda non c'è ancora traccia: a nulla sono valsi, finora, gli sforzi compiuti dai soccorritori per riuscire a ritrovarlo. Il dramma che ha colpito il Lecchese si è materializzato intorno alle ore 15.40 di domenica: Alessandro, residente in città fino a pochi anni fa, che si trovava in compagnia della moglie Sabrina e dei due figli piccoli, era a bordo del proprio natante nelle acque antistanti la località Rivoltella di Desenzano e si è sentito male mentre stava facendo il bagno.

A lanciare l’allarme alla Guardia Costiera è stata la moglie tramite il numero di emergenza 1530. Immediato l’invio in zona del GC A 58 della stessa Guardia Costiera, già presente nel basso lago per vigilanza, dell’idroambulanza del 118 e di un’Unità navale dei Vigili del Fuoco. Richiesto alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia anche l’invio dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco giunti da Bologna con elicottero.

La Sala Operativa della Guardia Costiera del Lago di Garda, oltre a inviare anche un’ulteriore unità navale, nello specifico la MV CP 703 già in vigilanza sulla sponda veneta, per le ricerche di superficie ha richiesto, tramite la Prefettura di Brescia, l’impiego dei Volontari del Garda per le ricerche con strumentazione di profondità, sonar e rov.

Ricerche ancora in corso

Le ricerche di superficie, domenica, sono iniziate con l’elicottero dei pompieri, con due unità navali della Guardia Costiera di Salò e con un mezzo navale degli stessi Vigili del fuoco, mentre sono in corso anche le ricerche di profondità con i sommozzatori, che si sono immersi sul punto in cui è stato visto il diportista, nonché con la strumentazione sonar e rov in dotazione ai Volontari del Garda. Le speranze di riuscire a ritrovare l'uomo ancora in vita sono ridotte al lumicino.