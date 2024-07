Lutto nel mondo della grafica lecchese: è morto Alfredo Colombo

Correva l'anno 1969 quando avviò la ditta diventata negli anni un punto di riferimento per il mondo della grafica e della stampa lecchesi. È morto Alfredo Colombo, fondatore della "Grafica Colombo" oggi portata avanti dai figli a Valmadrera. Un'azienda sempre pronta ad affrontare le sfide dei tempi in un settore non certo semplice come quello della stampa e dell'editoria, a proporsi ogni volta con nuove idee (vincenti) ed entusiasmo, proprio come il fondatore Alfredo.

Insieme al lavoro, la sua vita era dedicata alla famiglia, e animata dalla passione per la montagna, il territorio e per quell'editoria della quale si può considerare a ragione un padre nobile. Nato nel marzo 1939, Colombo è stato stroncato nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 luglio da un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione nel rione di San Giovanni, a Lecco. In tanti in queste ore di dolore si stanno stringendo intorno alla moglie Lina, ai figli Marco, Giovanni e Maristella e agli altri parenti. I funerali di Alfredo Colombo verranno celebrati venerdì mattina nella basilica di San Nicolò a Lecco.

"Padre nobile" dell'editoria locale, aprì la ditta nel 1969 a Lecco. Poi l'approdo a Valmadrera

"Editoria Grafica Colombo" era stata avviata a Lecco nel 1969 da Alfredo Colombo e dalla moglie Lina: dopo aver lavorato per diversi anni come dipendente decise di intraprendere la propria esperienza di imprenditore. L'azienda si è poi sviluppata negli anni dimostrandosi molto attenta all'innovazione, passando quindi dalla stampa tipografica a quella litografica, poi alla stampa offset. Oggi "Grafica Colombo", a distanza di 55 anni dagli esordi, ha al suo interno la seconda generazione con i figli Maristella, Marco e Giovanni. Negli anni ha sviluppato la tecnologia affiancando alla stampa tradizionale anche quella digitale, prima nel piccolo e poi nel grande formato. L'azienda opera a 360° con anche un reparto di progettazione grafica e si avvale di una decina di dipendenti nella sede di via Roma 87 a Valmadrera.

Sono tantissimi i manifesti, le brochure, i volantini, le pubblicazioni, le riviste che l'Editoria Grafica Colombo realizza e stampa, anche a servizio di molte realtà aziendali, associative e istituzionali del territorio lecchese. E non solo. Nel novembre 2019 erano stati festeggiati i 50 anni di attività a Cascina Don Guanella, mentre nel dicembre 2023 l'Amministrazione comunale di Valmadrera allora guidata dal sindaco Antonio Rusconi aveva reso pubblico omaggio a Grafica Colombo all'interno di un filone dedicato agli scrittori ed editori locali con la presentazione del volume "Valmadrera segreta”, dedicato alla storia cittadina. Momenti che avevano riempito di orgoglio Alfredo, in queste ore ricordato con affetto e parole di stima da numerosi amici e conoscenti, a partire proprio da quelli del mondo dell'editoria e dell'informazione.

"Sempre disponibile e pronto a pubblicare libri sul nostro territorio, dalle montagne al lago"

Tra i ricordi e le parole di cordoglio espresse in queste ore in memoria di Alfredo Colombo, quelle del consigliere comunale lecchese Corrado Valsecchi. "È un anno terribile - ha scritto Valsecchi - anche Alfredo Colombo, un altro amico, tipografo, editore, imprenditore sempre disponibile nei confronti della comunità lecchese, membro dell'ordine dei cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme, se n'è andato. La telefonata della figlia Stella mi ha lasciato senza parole. L'avevo incontrato poco tempo fa e avevamo scherzato come sempre. Alfredo ha sempre dimostrato grandi doti umane, una disponibilità fuori dal comune con la sua vocazione a sostenere le iniziative culturali, sociali e religiose, un editore sempre in prima linea a pubblicare libri e volumi sul nostro territorio che si trattasse dell'Adda, delle chiese, delle nostre montagne o del lago".

"Tutti si rivolgevano a lui in maniera confidenziale e lui ricambiava sempre con il sorriso. Mi spiace - continua Corrado Valsecchi - che un malore improvviso l'abbia portato via, resta il suo esempio che sono sicuro i suoi figli seguiranno, come l'hanno seguito sul versante professionale passando una vita vicino al loro papà e alla loro mamma. Devono essere orgogliosi di essergli stati vicini in tutte le sue avventure editoriali a partire dal Punto Stampa, e assieme a Claudio Redaelli, che ha animato per decenni la comunicazione lecchese. Un forte abbraccio e condoglianze alla moglie Lina e a Maristella, Marco e Giovanni".