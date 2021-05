I proprietari sono a fare il vaccino, i ladri "ripuliscono" auto e casa

Furti ai danni di persone che si recano a fare il vaccino. Lo ha comunicato la Questura di Lecco: nei giorni scorsi si sono registrati due colpi all'interno di autovetture, in particolare ai danni di cittadini che, dopo avere parcheggiato, si erano recati a effettuare la vaccinazione anti-covid.

Non solo. È anche capitato che i malfattori abbiano trovato all'interno dell'autovettura furtivamente aperta le chiavi dell'abitazione del legittimo proprietario e, visto che il tempo per completare la vaccinazione è di circa un'ora, abbiano avuto il tempo per raggiungere l'abitazione (risalendo all'indirizzo dalla carta di circolazione) e svaligiarla.

La Polizia di Stato invita, pertanto, la cittadinanza lecchese a non lasciare mai incustoditi, all'interno della propria autovettura, oggetti di valore, effetti personali e soprattutto le chiavi di casa, al fine di evitare e prevenire eventi come quelli accaduti nei giorni scorsi.

L'iniziativa "Nel dubbio chiama"

Nel mese di ottobre dell'anno scorso, con la richiesta degli studenti del liceo artistico "Medardo Rosso" di collaborazione con il questore Alfredo D'Agostino, è nato il concorso/progetto "Nel dubbio chiama", per la realizzazione di una brochure informativa sulla prevenzione delle truffe agli anziani.

L'iniziativa è sorta dall'esigenza di informare la cittadinanza sui pericoli e i reati che riguardano maggiormente le cosiddette "fasce deboli", come in questo caso gli anziani. «Uno degli strumenti ritenuti fondamentali per implementare l'attività di prevenzione dei reati è una corretta informazione e sensibilizzazione, che deve essere veicolata in modo semplice e intuitivo» fanno sapere dalla Questura di Lecco.

Il concorso è stato vinto da Sara Gerosa, studentessa della classe 4^ A del "Medardo Rosso" di Lecco, che ha realizzato un bellissimo elaborato, con la preziosa guida del professor Mario Carzaniga, referente del progetto.

Nella mattinata di giovedì 20 maggio operatori della Questura specializzati nella trattazione dei reati contro il patrimonio hanno iniziato a distribuire la brochure pieghevole (nelle foto sotto), informativa sulla prevenzione delle truffe agli anziani, proprio presso gli hub vaccinali allestiti al Palataurus di Lecco e alla Technoprobe di Cernusco Lombardone, iniziativa che ha riscosso vivo apprezzamento da parte della cittadinanza. La brochure nei prossimi giorni verrà divulgata anche in altre parti del territorio della provincia lecchese, in particolare presso i centri commerciali, gli ospedali e le parrocchie.