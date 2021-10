Peggiorano le condizioni meteo, scatta l'allerta di colore rosso

Il maltempo non concede tregua, scatta l'allerta di colore rosso (elevata) per rischio idrogeologico. La sala operativa di Protezione civile di Regione Lombardia ha diramato un bollettino valido dalla prossima mezzanotte fino ad aggiornamento. Contestualmente sono attive allerte di colore giallo (rischio ordinario) per temporali, vento forte e rischio idraulico.

Foroni: "Massima prudenza"

"La zona nord-occidentale della nostra Regione - ha commentato l'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni - soprattutto nelle province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza e Milano, sarà interessata da forti fenomeni metereologici con elevato rischio idrogeologico. Si raccomanda la massima attenzione anche nelle altre province. La Sala Operativa della Protezione civile regionale è attiva e sta monitorando la situazione. Si raccomanda massima cautela e, ove possibile, limitare al minimo necessario gli spostamenti. Per qualsiasi necessità contattare la sala operativa al numero 800.061.160".

L'evoluzione meteo

L'ampia area depressionaria nordatlantica in approfondimento su tutta l'Europa occidentale e in scorrimento verso levante determina condizioni instabili sulla Lombardia. Le precipitazioni, diffuse sin dalle prime ore di oggi pomeriggio, lunedì 04/10, insisteranno per tutta la giornata e andranno incontro a una sensibile intensificazione dal tardo pomeriggio e in serata in particolare sul settore occidentale.

In serata previsto un aumento dell'attività convettiva e temporalesca. Vento in intensificazione nella seconda parte della giornata, in concomitanza degli eventi temporaleschi, nelle ore serali, potranno verificarsi colpi di raffica attorno o superiori a 70-90 km/h. Per domani 05/10, sulla Lombardia persistono condizioni perturbate, con precipitazioni insistenti per tutta la giornata sui settori alpini e prealpini, in possibile attenuazione in pianura a partire dalle ore tardo pomeridiane. Le precipitazioni saranno anche a carattere temporalesco, e in concomitanza dei fenomeni convettivi più intensi non si escludono intensificazioni delle precipitazione anche nelle aree alpine e prealpine centro orientali.

Intensificazione del vento dalla prima parte della giornata e in particolare tra le ore notturne e le prime ore del mattino, con possibili colpi di raffica che potranno superare localmente i 70-90 km/h, sia in pianura che sui rilievi. Tendenza per mercoledì 06/10: graduale miglioramento delle condizioni meteo sulla fascia occidentale della Regione, ancora instabili sulla parte orientale con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, in attenuazione dal pomeriggio.