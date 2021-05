Allerta meteo per rischio idrogeologico: chiusa la SP583 "Lariana"

Bollettino "arancione" diramato da Regione Lombardia, "giallo" per temporali e vento forte. La Provincia chiude in via precauzionale il tratto del Moregallo già teatro di frane

Scatta l'allerta meteo per maltempo sul Lecchese. Le forti piogge di queste ore hanno fatto innalzare il livello di guardia nel territorio. La sala operativa di Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato infatti diverse allerte: di colore arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico dalle 9 di oggi, martedì 11 maggio; gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico dalle 6 di oggi; gialla per temporali forti e vento forte dalle 21 di ieri sera, lunedì. La scadenza di tutte le allerte è sino a prossimo aggiornamento.

A causa dell'allerta per rischio idrogeologico, la Provincia di Lecco ha scelto di chiudere in via preventiva la SP583 "Lariana" in entrambe le direzioni di marcia dal pk 41+300 al pk 42+700 nel comune di Mandello (zona Moregallo) dalle 9 di martedì 11 maggio fino a successiva revoca. Il tratto di strada era stato teatro dell'esondazione di alcune rogge lo scorso ottobre, con conseguente accumulo di materiale sulla carreggiata.

La sintesi meteo

Per la giornata di oggi, martedì 11/05, precipitazioni probabili su tutta la regione anche sottoforma di rovescio o temporale su Prealpi e Pianura, insistenti con valori fino a forti o molto forti su Alpi e Prealpi (40-100 mm ma non esclusi valori localmente superiori), più discontinue sulla Pianura con accumuli irregolari (indicativamente tra 10 e 40 mm ma possibili localmente superiori specie ad Ovest e in caso di rovesci o temporali). Dalla sera tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire da Nordovest. Limite neve attorno a 2.200/2.400 metri in calo nel pomeriggio di domani 11/05 fino a 1.900/2.100 metri di quota.